Ana Céspedes: "El riesgo de trombosis con AstraZeneca es de 0,001, ínfimo, y hay tratamientos"

¿Los trombos pueden tener relación con algún tipo de anticonceptivo?

“Las cuatro vacunas previenen la muerte al 100%”

Más allá, avalando la importancia de las vacunas, Céspedes ha recordado que “esto no es ningún experimento”: “Estamos en la vida real. Y en la vida real están muriendo 3.000 personas por cada millón de habitantes en España, y en otros países incluso más, y tenemos cuatro vacunas, que las cuatro han demostrado que previenen la muerte al 100%. Estamos en una situación muy buena, y creo que comparar el riesgo del 0,001 es mayor que el riesgo 0,0001 que otra vacuna podía tener… Dos ceros en lugar de cuatro me parece que es un problema que no nos podemos permitir en este momento. Tenemos vacunas eficaces, seguras y de calidad. Nos lo está diciendo la EMA. No son políticos, son técnicos los reguladores que lo están diciendo, y llevan haciendo esto años. Tenemos que confiar en ellos”