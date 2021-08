Silvia Calzón ha querido salir al paso de los bulos que se están extendiendo entre los 'anti-vacunas' a raíz del aumento de los contagios entre la población que ya ha recibido una o dos dosis de la vacuna. "Lo lógico es que, como la gran mayoría de la población va a estar vacunada, los casos se darán más en la población vacunada" ha explicado la responsable de Sanidad.



Pero Calzón quiso ir más allá durante la rueda de prensa y dio un ejemplo para dar a entender este lógico incremento de contagios entre la población inmunizada: "Imaginemos la vacuna triple vírica frente al sarampión, que funciona muy bien. Si en un colegio hay 100 niños, 95 se vacunan y 5 no, imaginemos que el virus entra e infecta a siete de los vacunados y a cinco de los no vacunados.”



"Si nos fijamos en los casos se podría afirmar, y sería cierto, que la mayoría de los casos estaban vacunados, pero si lo miramos como población, el 100% de los no vacunados se habría infectado, frente a menos del 5% de los vacunados" ha añadido la número dos de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias.