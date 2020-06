Illa contradice a Ábalos: dice que en la fase 3 no se podrá ir a otras provincias y explica quién debe hacerse los test

Las comunidades autónomas podrán determinar la movilidad entre sus provincias en la fase 3 de la desescalada, pero el traslado entre distintas comunidades autónomas no se producirá hasta que se alcance la "nueva normalidad", según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y preguntado sobre la posibilidad de hacerse test, que se anuncian en los ambulatorios, el ministro no ha recomendado no hacerse test antes de viajar a las personas a no ser que tenga síntomas o bajo prescripción médica. El ministro contradice así Ábalos que dijo ayer que "se puede establecer la movilidad dentro de una misma Comunidad Autónoma o entre Comunidades Autónomas que estén en la misma fase". El ministro de Sanidad no ha sido tan tajante y ha dejado claro que ese movimiento se hará cuando se esté dentro de la nueva normalidad al final de la escalada.