Mucha fatiga, problemas para dormir y ganas de llorar: los síntomas poscovid

Muchos de los pacientes que han sobrevivido a la infección de coronavirus causante de la pandemia no se encuentran del todo restablecidos . Cansancio extremo, pérdida de masa muscular , tos, trastornos del sueño, alopecia y ganas de llorar son padecimientos frecuentes que controlan las unidades poscovid. Los médicos detectan estos síntomas entre enfermos graves y leves.

“No están al cien por cien . No todos. Pero digamos que un 40 por ciento”, explica Chus Domínguez Santalla, médico internista en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y especialista en enfermedades infecciosas, que ha comprobado la situación de decenas de pacientes desde el 4 de junio. La doctora destaca que no solamente se resienten los pacientes que han estado en críticos, pues también les ocurre a quienes han tenido un ingreso convencional.

El virus no entiende de edad Esta facultativa remarca que lo que cuenta no entiende de edades, pues lo mismo lo percibe en pacientes jóvenes que en otros que son mayores. “Y a pesar de que en algunos casos, desde el alta, hayan transcurrido más de dos meses”. Han comenzado en este complejo médico por inspeccionar el estado de los que han estado ingresados.

Algunos necesitan ayuda para andar

“Muchos tienen una pérdida de masa muscular considerable y necesitan volver a aprender a dar pasos. Varios de los que he visto estos días ya son capaces de hacerlo solos y otros necesitan venir acompañados por un familiar. Estos no son muchos, por suerte”. En la nueva normalidad, pide Chus Domínguez no bajar la guardia.