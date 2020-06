Fernando Simón, sobre los errores en las cifras: "En la base de datos aparece algún caso del 11 del 11 del 1111"

Por otro lado, respecto a los contagios que se está produciendo en España, el epidemiólogo ha señalado que “a medida que evoluciona la epidemia el porcentaje de casos asintomáticos, --de personas que no desarrollan síntomas, pero aun así han sido detectadas--, es mucho mayor de lo que era al principio, cuando los casos con síntomas ocupaban casi la totalidad”.

El brote en País Vasco "todavía no podemos considerarlo controlado"

“Todavía no podemos considerarlo controlado, pero sí que es cierto que aparentemente va bien. Han pasado suficientes días para pensar que lo que queda sería poco”, ha dicho el epidemiólogo, indicando que por el momento aguardan al informe del País Vasco antes de dar “ninguna hipótesis”.

En esta línea, Simón ha alabado una vez más el trabajo de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas y, en este caso específico, ha destacado que “tenemos un sistema sanitario prudente y consciente de los riesgos a los que nos enfrentamos en el futuro”. “Es mejor ser un poco prudentes que un poco temerarios. No podemos arriesgarnos más de la cuenta a volver a una situación parecida a la que hemos sufrido en marzo y abril”, ha contestado, preguntado respecto a que no se permita la movilidad entre provincias vecinas para prevenir que el brote detectado en Vizcaya se extienda.

En relación a ello, preguntado sobre la posibilidad de permanecer más tiempo en las fases de desescalada, Simón ha sido conciso: “Si no hay una evolución adecuada o si las capacidades no son las que consideramos adecuadas entendemos que una precaución es mantener las medidas de control que hay impuestas, y por tanto entiendo que extender una fase u otra más allá de que acabe el estado de alarma yo creo que hay que valorarlo con mucho cuidado de forma racional”, ha manifestado.

El problema de las cifras y el caso del 11 del 11 de 1111

Por otro lado, los periodistas le han preguntado al respecto de las bases de datos sobre los casos de coronavirus, destacando que en algunas de ellas figuran datos en enero: “Yo pediría a todos aquellos que están haciendo modelos, análisis de evolución de las series basados en datos crudos, en microdatos, en formatos de texto separados con comas, que tengan mucho cuidado a la hora de utilizarlo y que entiendan que esos datos se tienen que entender con una visión crítica y que, aunque cualquiera pueda acceder a ellos, están dirigidos fundamentalmente a personas que conocen los datos de vigilancia y que manejan este tipo de variables con cierta facilidad. Pediría prudencia a la hora de manejarlos. Respecto a los datos del 1 de enero lo cierto es que en la base de datos también aparece algún caso de 2019. Es más, aparece también un caso del 11 del 11 del 1111. Es decir, a la hora de introducir los datos en las fichas de los pacientes y en la serie de datos a veces se cometen errores. Los que aparecen con fecha de enero no sabemos si es un error o si son datos reales. Se están tratando de verificar y tratando de corregir. Es decir, los datos epidemiológicos de vigilancia son datos de los cuales tenemos que extraer muchísima información y utilizarla muy rápido y de la mejor manera posible, pero son imperfectos, porque no son los datos que se ajustan al o que queremos. Son los que hay, los que son, y por tanto no podemos corregirlos y limpiarlos en exceso y tenemos que tener un poco de cuidado con esas interpretaciones”, ha explicado, pidiendo “valorarlo con muchísimo cuidado” y afirmando que “si se llega a verificar que el virus circulaba previo a cuando se detectó por primera vez en España”, así se informará.