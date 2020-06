Simón no descarta que el coronavirus resurja en verano: "Está en manos de todos que no suceda"

El 40-45% de los casos que se diagnotican son asintomáticos

¿Hay riesgo de una nueva oleada de coronavirus en verano?

“Desde el principio todos tenemos la hipótesis de una posible onda en el otoño que viene. Eso está ahí, tenemos que valorarlo y estamos trabajando y preparándonos todos ante esa posibilidad. Si luego esa onda no llega puede ser porque no haya venido o porque la hemos controlado a tiempo. Cualquiera de las dos situaciones son buenas: si no viene nos habremos preparado, no habrá venido; si viene y la hemos podido controlar, perfecto. La hipótesis es que una vez hemos conseguido controlar la epidemia, nos relajemos en las medidas de prevención y de control de la transmisión, que se van a mantener algunas de ellas después del día 21 con el real decreto de la nueva normalidad, y si nos relajamos más de la cuenta podría haber un resurgimiento relativamente rápido de la transmisión, que además podría verse agravado si empieza a haber una llegada más importante de viajeros de países de riesgo. Esto podría pasar, no tenemos seguridad. No sabemos si va a pasar o no. Hasta ahora la evolución de la epidemia sigue siendo muy buena pese al levantamiento progresivo de las restricciones que se ha ido haciendo, pero no podemos descartar que en un momento determinado haya una relajación excesiva y esto pudiera suceder o que esté asociado a esos viajeros. Está un poco en manos de todos que no suceda durante el verano. Descartarlo no podemos descartarlo”.