Simón no descarta cuarentenas de 10 días y anticipa un impacto de la vuelta al cole en menos de dos semanas

¿Cómo va a afectar la vuelta al colegio a las cifras del coronavirus? Simón considera que "el impacto que podemos esperar de los colegios no podemos decirlo con certeza, pero es de esperar que represente la transmisión del territorio o que pueda cambiarlo, según los viajes que se haya realizado. Van a pasar cosas diferentes en las Comunidades, en las de más incidencia puede implicar que los colegios sean un foro de transmisión. Y en las que tengan poca incidencia se puede ver un incremento, aunque las pautas de actuación sean las mismas".

¿Cómo poder evitar la transmisión en la vuelta al colegio? Símón considera que "si los colegios se han preparado, las CCAA están concienciadas y si los padres son conscientes de que los niños con sintomatologías no pueden ir al colegio todo será más fácil. Y más aún si los niños, "una de las fuentes de transferencia del conocimiento de la sociedad, asumen la responsabilidad". Entonces la vuelta al colegio tendrá un impacto, pero no excesivo. Ahora, el riesgo está y debemos ser conscientes de ello y reducirlo".

¿Miedo a confinamientos futuros? "A Simón no le da miedo cerrar colegios o aulas, aunque habrá que mantener la educación presencial siempre que se pueda". Y tampoco teme confinamientos, lo que sí cree que es prioritario es no tomar las decisiones tarde. "En Madrid se emitió un bando el viernes con medidas, veremos si son suficientes. Si se pueden plantear opciones se tienen que plantear... una es confinar la comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid, de barrios...No tenemos que evitar tomar medidas o el confinamiento, lo que hay que evitar es tomar las medidas tarde. Sea cual sea. Siempre están todas las opciones sobre la mesa. Hay que evitarla, pero es una medida que hay que tener en la recámara".

En esto opina igual que el alcalde de Madrid, Almeida, que aunque no lo ve ahora, no descarta un confinamiento de Madrid si la evolución del virus obliga. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se muestra más reacia, por ejemplo: "No podemos ni queremos volver a un nuevo confinamiento".