Almeida no descarta que Madrid pueda ser confinado aunque por el momento no lo ve necesario

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también portavoz del PP, cree que "no hay riesgo de confinar Madrid en este momento" pero tampoco descarta "cualquier escenario. En este momento creo que no hay riesgo de confinar Madrid pero si se me pregunta si descarto cualquier escenario digo que no, como alcalde no", ha contestado Almeida en una entrevista en 'Telecinco'.