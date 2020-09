Illa reconoce que Sanidad trabaja para tener siete vacunas y sigue confiando en tener una para diciembre

Considera que no han suspendido en la segunda ola del coronavirus

Cree que la vuelta al cole se ha producido con normalidad aunque habrá casos

Dice a Trump que ningún país puede dar lecciones y defiende a Fernando Simón

Salvador Illa, ministro de Sanidad, se muestra confiado en una entrevista en TVE en poder tener una vacuna en los plazos previstos, pese a que la OMS considera que habrá que esperar, al menos hasta 2022 para poder tener una vacuna para toda la población. No solo eso. Illa ha afirmado que la estrategia que está siguiendo el Gobierno es optar a tener, por lo menos, siete vacunas, "porque nadie puede garantizar que solo una vaya a funcionar".

España ha firmado "un contrato con la compañía AstraZeneca, mediante el cual, si los procesos son correctos, "a partir de diciembre estaríamos dispuestos a repartir seis millones de dosis". Aún así, reconoce que la distribución al total de la población va a ser complicada. "Aunque empezáramos a tener dosis, el proceso de vacunación de una parte de la sociedad tardará un tiempo. Va a ser un proceso gradual, por lo que hemos de mentalizarnos que habrá que seguir aplicando las medidas de seguridad".

"No creo que España esté suspendiendo"

Sobre esta segunda ola, Illa no cree "que España esté suspendiendo. Hay características de forma de ser, de movilidad. Los datos hay que mirarlos en su conjunto. Efectivamente, hay muchos casos, pero también un esfuerzo de detección muy importante, creo que mejor que en otros países. Hay que valorar en su conjunto que vamos a buscar los contagios, por eso la mitad son asintomáticos. Hay que ir con prudencia al comparar la situación entre países. Nosotros damos datos por comunidades. En Europa hay un incremento de casos, y sabíamos que ante mayor movilidad, habría más casos. Nos habíamos planteado que la situación no se desbordara y de momento, salvo casos puntuales, se está consiguiendo".

"Madrid ha tomado las medidas correctas"

En cuanto a la huelga de atención primaria en Madrid convocada para el 28 de septiembre, y los aumentos de casos en la capital, Illa ha señalado que "Madrid reviste características especiales", pero ha considerado que Ayuso ha tomado las decisiones correctas. "Madrid tomó medidas duras este lunes" y que, por lo tanto, "hay que dar tiempo para ver cómo funcionan" aunque pide colaboración a la ciudadanía.

"Atención primaria ha hecho un gran esfuerzo"

Pese a ello, ha reconocido que los trabajadores de atención primaria tienen todo el derecho a poner encima de la mesa sus reivindicaciones. "Hay un esfuerzo muy importante en atención primaria, reconozco y agradezco todo el personal", afirma el ministro de Sanidad, asegurando que ha habido un incremento "importante" de PCR e insistiendo en destacar que "no hay colapso". "Hay días que hemos hecho 100.000 PCR en España, la detección precoz está funcionando bien".

"La credibilidad de Simón no está cuestionada"

Illa ha vuelta a defender al cuestionado Simón y no ha dudado en que seguirá con su labor: "La credibilidad de Simón no está cuestionada. Tiene su personalidad. Ha hecho un trabajo ingente, durante más de 100 días ha hecho ruedas de prensa diarias, con un perfil técnico. Me siento muy afortunado de tenerle como colaborador" y ha recordado a Trump que ha puesto a España como ejemplo de los países que lo están pasando mal con la pandemia, que nadie está para dar lecciones.

"El inicio del curso escolar ha ido bien, aunque habrá casos"

Sobre el inicio del curso escolar, el ministro ha señalado que "ha ido bien, aunque habrá casos, habrá que tratarlos conforme a los protocolos y ha señalado sobre la baja de los padres en cuarentena que el tema se está estudiando.

"No es bueno que Torra retrase elecciones"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa también ha entrado en política pura y dura y ha señalado que "no es bueno" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, retrase la convocatoria de elecciones en Cataluña por la "situación de algunas formaciones políticas". Illa ha señalado que es "difícil no ver que las decisiones" de Torra "van condicionadas" por la situación de ERC. "No estoy de acuerdo con muchas de las cosas dichas por Torra, pero es el presidente. Quiero tener una actitud de máximo respeto", ha añadido.

En esta línea, el también secretario de Organización del PSC ha señalado que para lograr un "futuro de concordia y reconciliación" en Cataluña "lo más relevante sería convocar a la ciudadanía a unas elecciones" autonómicas. Pese a insistir en que esta potestad corresponde al propio Torra, el titular de Sanidad ha expresado su deseo de que la ciudadanía pueda decidir la nueva composición del Parlament y las "personas que tienen que conducir" la nueva etapa.

Descarta ser candidato de los socialistas catalanes

"Torra dijo que la legislatura estaba agotada y luego ha habido informaciones en sentidos muy distintos. A mi me parece que lo conveniente es que se convocara a la ciudadanía. Me gustaría que el futuro de Cataluña fuese de concordia y que centráramos la energía en asuntos que preocupan a la ciudadanía", ha señalado. Por otro lado, Illa ha descartado ser el candidato de los socialistas catalanes para los próximos comicios en Cataluña. "Yo me veo como ministro de Sanidad. Estoy honrado de la confianza del presidente del Gobierno. Intento hacer lo mejor que se y puedo, este es mi empeño", ha zanjado.