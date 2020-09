Trump dice que España "lo está pasando mal" por el coronavirus mientras EE.UU. mejora

El presidente de EE.UU., Donald Trump , ha dicho que España "lo está pasando mal" por el covid-19 y aseguró que a su país le ha ido "mucho mejor que a la Unión Europea" y confía en haber "superado el pico" de infecciones, a pesar de haber registrado más casos y muertes que ninguna otra nación. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha tardado en responder a estas palabras y ha sentenciado que "ningún país puede dar lecciones a nadie sobre la pandemia".

"En las últimas cinco semanas los casos per cápita se duplicaron en Francia, subieron más del 300 % en España, (un país) del que he estado escuchando cosas y he estado hablando con algunos de los líderes en España, y lo están pasando mal", afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.