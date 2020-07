"Los viajeros son responsables de las eventuales consecuencias de su decisión de viajar”

Antes de programar un viaje se recomienda informarse sobre las condiciones del destino

Los españoles que quieran aprovechar sus vacaciones de verano para viajar al extranjero no tendrán ningún impedimento para la salida de España, pero descubrirán que gran parte de los países de todo el mundo mantienen severas restricciones a la llegada de viajeros extranjeros.

Así, la progresiva remisión del coronavirus en distintas regiones del mundo ha permitido a numerosos países reabrir sus fronteras, la mayoría de las veces con restricciones y condiciones. Otros muchos mantienen sus fronteras cerradas a los extranjeros y, a veces, incluso, a sus propios nacionales (especialmente en Latinoamérica persiste la prohibición de entrada en la gran mayoría de países).

La situación cambia diariamente, por lo que es imposible precisar un listado de destinos para los españoles que quieran viajar al extranjero en las próximas semanas o meses. Antes de programar un viaje para este verano, se recomienda informarse de las condiciones impuestas por el país de destino. No obstante, los países que permiten la llegada de viajeros y turistas extranjeros son los siguientes:

Europa

Los países de la UE han ido abriendo sus fronteras a otros viajeros de la zona Schengen de manera progresiva desde mediados de junio. Con la apertura de fronteras de España y Portugal el 1 de julio, se podrá viajar libremente por todos los países de Europa.

La mayoría, sin embargo, mantiene controles sanitarios en frontera y se reserva el derecho a imponer las medidas de seguridad sanitaria necesarias en el caso de viajeros con síntomas evidentes. Para viajar a Ucrania, país asociado a la UE, los españoles deberán someterse a un periodo de 14 días de cuarentena en el lugar donde se hospeden en este país y contar con una póliza de seguro que cubra los gastos de tratamiento del COVID19.

América

Tan solo México y Antigua y Barbuda permiten viajar sin restricciones, aunque todos cuentan con medidas de seguridad y protocolos especiales de seguridad sanitaria reforzados en aeropuertos y hoteles. La mayoría de países de Latinoamérica que permite entrar exigen cuarentena de dos semanas.

Argentina cerró las fronteras y decretó la suspensión de vuelos internacionales, en principio, hasta el 1 de septiembre. Bolivia mantiene limitada la movilidad dentro del país y las fronteras exteriores están cerradas. Además, está prohibida la entrada al país de ciudadanos no bolivianos y no residentes. En Brasil se recomienda no viajar salvo desplazamientos estrictamente imprescindibles. Es el segundo país más afectado del mundo por el coronavirus.

Chile mantiene cerradas sus fronteras desde el pasado 18 de marzo. Solo permite la entrada a nacionales y extranjeros residentes legales. Ha decretado cuarentena total en las zonas más afectadas. Colombia no autoriza el ingreso de personas que no sean de nacionalidad colombiana ni residentes en el país. Todo el que ingrese deberá pasar la cuarentena de 14 días.



Costa Rica mantiene suspendidos los vuelos comerciales con destino o procedencia de Europa de manera temporal. Solo permite la entrada a ciudadanos costarricenses y residentes. Cuba mantiene el espacio aéreo cerrado salvo para vuelos humanitarios o de carga hasta el próximo 1 de agosto, en principio. Los ciudadanos extranjeros no residentes tienen prohibida su entrada en el país.



Ecuador prohíbe la entrada en el país de ciudadanos nacionales y extranjeros, sean residentes o no, desde mediados de marzo. Guatemala tiene cerradas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Los únicos españoles que podrán ingresar al país serán aquellos que cuenten con residencia permanente en Guatemala y el ingreso únicamente se podría realizar por vía terrestre.

Las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de Honduras se encuentran cerradas. Los vuelos comerciales de salida y llegada están cancelados. Oficialmente no se ha anunciado cierre de fronteras en Nicaragua pero, de hecho, no se permite la entrada de nacionales ni extranjeros ni por tierra ni por aire. La reanudación de los vuelos está programada para julio, en principio.

Perú mantiene totalmente cerradas sus fronteras y la suspensión del transporte internacional de pasajeros. Los vuelos internacionales a República Dominicana, incluidos los provenientes de países europeos están suspendidos. También del mismo país hacia Europa.



Uruguay mantiene suspendidos los vuelos provenientes de Europa hasta nuevo aviso, por lo que solo podrán ingresar en el país nacionales uruguayos o residentes. Se han suspendido todas las operaciones aéreas, comerciales o privadas, hacia y dentro de Venezuela, con efectos desde el 17 de marzo.

África

En el continente africano, tan solo Tanzania permite la entrada de viajeros sin más restricciones que la obligatoriedad de pasar un control sanitario para detección de síntomas y cumplimentar un formulario con los datos personales y de contacto.

En cuanto a Egipto, las autoridades han anunciado la reapertura de los vuelos internacionales a partir del 1 de julio y han advertido de que los viajeros provenientes de países catalogados por la OMS como severamente afectados por el COVID19 (como España) deberán presentar a su llegada el resultado de una prueba PCR realizada como máximo 48 horas antes.

La cuarentena será obligatoria para los viajeros procedentes de España en Etiopía, donde deberá pasarse en uno de los hoteles decretados por las autoridades, y Mozambique, donde deberá cumplirse en uno de los hospitales designados. Las Islas Seychelles anunciaron la reapertura de su aeropuerto el 1 de junio, pero solo para vuelos privados o vuelos chárter que lleven a turistas directamente a los complejos hoteleros en los que vayan a alojarse.

En Túnez, el Gobierno ha anunciado su reapertura para viajeros, pero solo en modalidad de “paquete turístico” y con la obligación de presentar un certificado PCR negativo realizado dentro de las 72 horas previas a la llegada. Los turistas estarán obligatoriamente alojados en los hoteles designados y se autorizará a los grupos a realizar visitas turísticas en excursiones organizadas. Marruecos mantiene sus fronteras cerradas, pero está valorando abrirlas el 10 de julio, una decisión que aún no ha sido adoptada en firme.

Asia

Turkmenistán y Laos permiten la entrada de viajeros que deberán pasar fuertes controles sanitarios. En el caso de Laos será obligatoria la presentación de un certificado médico que acredite que el pasajero ha dado negativo en un test de Covid-19 en las 72 horas anteriores al viaje, y un seguro médico.

Camboya y Maldivas permiten los viajes turísticos con rigurosas medidas de control sanitario, test PCR aleatorios en el aeropuerto, y condiciones como tener reservada la totalidad de la estancia.

Por su parte, Sri Lanka planea reabrir sus fronteras el 1 de agosto siempre y cuando los viajeros puedan demostrar que son negativos en covid-19 y tengan prevista una estancias mínima de 5 días y estén en disposición de detallar su itinerario.

Recomendación del ministerio de Exteriores

La página web del ministerio de Exteriores cuenta con un apartado de "Recomendaciones de viaje" en el que se actualizan diariamente los requisitos que exige cada país. Para prevenir a quienes piensen viajar, Exteriores ha publicado la advertencia de que “todo viajero debe contar con la posibilidad de verse afectado en el extranjero por restricciones de cualquier tipo que impidan o alteren su libertad de movimiento”.

"El propósito de estas recomendaciones es ofrecer al ciudadano información relevante para la realización de cualquier viaje al extranjero. Estas recomendaciones de viaje carecen de efecto vinculante alguno y operan como mero aviso o consejo. Ningún viaje al extranjero puede ser considerado totalmente seguro y la decisión de viajar o no es responsabilidad exclusiva del viajero", señala el ministerio en la página web oficial.

"El Estado no resultará responsable en modo alguno ni por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerando dicha recomendación título que ampare reclamación alguna en tal sentido", añade el texto.

"El deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la amenaza terrorista internacional en gran parte del mundo ha incrementado el riesgo real de que ciudadanos occidentales puedan ser objeto de un atentado o un secuestro. En estos momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas", precisa.

"Cualquier decisión relativa a viajar, permanecer o abandonar un país corresponde, exclusivamente, al ciudadano. Se recuerda, en cualquier caso, que el viaje se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero y que todos los gastos derivados de la hospitalización, el traslado de heridos o la repatriación de cadáveres corren a cargo del particular", advierte.

"Las prestaciones de la Seguridad Social no operan en el extranjero, salvo en algunos países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeoi, por lo que es muy necesaria la contratación de un seguro de viaje que cubra los gastos correspondientes. Para los desplazamientos dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, y estando en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), se debe tener en cuenta que las prestaciones sanitarias no son idénticas en todos los países, existiendo, por ejemplo, situaciones en que es obligatorio el copago. Por ello, se recomienda consultar, antes de viajar, la información que se proporciona en el portal de la Unión Europea sobre las condiciones de uso de la Tarjeta Sanitaria Europea en cada país", explican.