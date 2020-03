Antonio, toda una vida en una funeraria: "Hay aluvión de muertos, pero lo peor es no poder decir adiós"

Lleva toda una vida trabajando en una funeraria. Pero no recuerda nada igual. Ese cúmulo de cadáveres y lo que es peor de todo, esa tristeza. Porque tan malo como morir, o peor, es hacerlo solo. Y eso es un desgarro para las familias. No es de extrañar que algunas CCAA ya quieran que las videollamadas puedan evitar que el trance lo pase la persona en soledad y las familias sin noticias. Es la otra cara, la más cruel, si cabe del coronavirus .

Así trasladan los cuerpos

En más de diez años de trabajo Antonio ha visto muchas cosas, algunas muy desagradables, pero nada como en esta pandemia. Quizá por su experiencia, no tiene tanto miedo al contagio como sus compañeros más jóvenes. Sí siente mucha tristeza, sobre todo por las familias. "Me dan mucha pena", reconoce. Como ejemplo, pone el traslado que hizo de un fallecido a un pequeño pueblo de Ourense. Muy diferente a un funeral de pueblo, donde casi todos los habitantes acuden. En esta ocasión, solo la viuda del difunto, la hija, el yerno y un nieto, además del enterrador y el cura.

"No fue nadie más. Es muy triste, muy frío todo", lamenta. Y se imagina qué puede sentir un hijo cuando le llaman de la residencia para comunicarle el fallecimiento de su madre. No podrá ir al centro, ni al tanatorio, no podrá velarla. "No la volverá a ver".