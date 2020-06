Ampliación de aforos o apertura de parques infantiles: lo que tendrá Galicia el lunes que no tendrá el resto de España

Galicia es la primera comunidad en abandonar el estado de alarma y entrará el lunes de forma anticipada en la nueva normalidad, lo que supondrá una serie de cambios como la ampliación de los aforos en recintos deportivos y comerciales, o la apertura de los parques infantiles que están al aire libre, pero se mantiene la obligatoriedad de preservar una serie de medidas de higiene y distancia con el fin de limitar los riesgos de un rebrote de coronavirus.



No en vano, aunque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la situación epidemiológica permite "seguir avanzando" a Galicia y dejar atrás ya la fase 3 de la desescalada, ha matizado que "el problema del coronavirus no solo no está solucionado", si no que "convive" con la población y el "riesgo de brote" es "cierto e incuestionable".