Los dermatólogos advierten que cada vez se detectan más casos de dermatitis en niños con lo que a la hora de la higiene de manos como medida preventiva frente al covid 19 recomiendan agua y jabón en detrimento de los geles hidroalcohólicos. Si hay que recurrir a ellos, mejor que sean sin perfume y no usarlo más de diez veces al día. Igualmente aconsejan secar muy bien las manos y usar crema hidratante.



Son algunos de los consejos del grupo de Dermatología Pediátrica de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) para prevenir y minimizar los problemas de la piel asociados al uso de los hidrogeles.



Ante todo, los dermatólogos quieren aclarar que las medidas preventivas frente al coronavirus son necesarias y no quieren que padres, profesores o jóvenes dejen de recurrir a ellas ya que son las únicas que hay a día de hoy, junto con el distanciamiento social, para evitar el contagio. No obstante, cada vez más padres acuden a las consultas por el acné o la dermatitis -también denominado eccema- u otras alteraciones cutáneas que padecen sus hijos.



La aplicación repetida de geles hidroalcohólicos resecan la piel al tener una base alcohólica, y si no se usa crema hidratante a diario, con el tiempo, pueden aparecer eccemas sobre todo en las pieles más sensibles.



Asimismo, aconsejan elegir hidrogeles sin perfumes, para minimizar el riesgo de reacciones de fotosensibilidad que se pueden dar más fácilmente con la presencia de algunos aromas y esencias.