El misterio de los genes y el coronavirus: el ADN puede determinar si eres leve o irás a una UCI

Kenneth Baillie de la Universidad de Edimburgo, médico de cuidados intensivos y genetista, también participa en estos estudios para encontrar genes que influyan en la enfermedad. Los genetistas escanean el ADN de un gran número de personas en busca de millones de secuencias de marcadores, buscando asociaciones entre marcadores específicos y casos de la enfermedad. En junio, un estudio del New England Journal of Medicine ( NEJM ) encontró dos hallazgos vinculados a la insuficiencia respiratoria en 1.600 pacientes de covid italianos y españoles: un marcador dentro de la ABO gen , que determina de una persona el tipo de sangre y un tramo del cromosoma 3 que contiene media docena de genes. El nuevo estudio confirmó la participación de la región del cromosoma 3 en la enfermedad.

El estudio de genética del Reino Unido no confirmó que las variantes del gen ABO afecten las probabilidades de una enfermedad grave. Algunos estudios que analizan directamente el tipo de sangre, no los marcadores genéticos, han informado que la sangre tipo O protege contra el COVID-19, mientras que la sangre A hace que una persona sea más vulnerable. Puede ser que el tipo de sangre influya en si una persona se infecta, pero no en el grado de su enfermedad señala el genetista de la Universidad de Stanford Manuel Rivas. En cualquier caso, la sangre O ofrece en el mejor de los casos una protección modesta. "Hay muchas personas con sangre O que han muerto a causa de la enfermedad. Realmente no te ayuda", dice el genetista Andre Franke de la Universidad Christian-Albrecht de Kiel, uno de los líderes del estudio NEJM . El sistema ABO, descubierto por Karl Landsteiner, es la clasificación de los grupos sanguíneos más conocida. Es un ejemplo de alelos múltiples donde los alelos A y B son los responsables de la formación de los antígenos de tipo A y de tipo B respectivamente, mientras que el alelo O no produce ningún tipo. Su presencia o ausencia determinan los 4 grupos que hay: Grupo A, Grupo B, Grupo AB y Grupo O.