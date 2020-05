La ciencia busca en los genes respuestas a la COVID-19

Este diminuto agente infeccioso, capaz de paralizar el mundo, esconde aún demasiados misterios para la ciencia. Algunos pacientes como Isidra, de 104 años, superan la infección sin tener que pisar un hospital y no es el único caso. Sin embargo, muchos otros, más jóvenes, más fuertes, entran en la UCI con enormes complicaciones y algunos fallecen sin remedio. “Es sorprendente que unas personas evolucionen muy bien y sean completamente asintomáticas y otros tengan síntomas tan graves, no solamente neumonías bilaterales si no también problemas de trombo-embolismo, sorprenden mucho los problemas dermatológicos, la anosmia...hay comorbilidades diferentes” explica el catedrático en Medicina Legal Ángel Carracedo, director de la Fundación Medicina Xenómica del Servicio Gallego de Salud (Sergas).