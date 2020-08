El Gobierno sopesa plantear nuevas restricciones de movilidad, "similares" a las que se vieron en la Fase 2

De no encontrar un cambio en la tendencia actual , España podría dar pasos atrás en la nueva normalidad y volver a situaciones similares de la Fase 2, aunque las limitaciones de movilidad estarían circunscritas a la comunidad, en lugar del ámbito provincial.

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Es momento de parar. El que detectemos mucho no quiere decir que no haya transmisión, y cada día tenemos más", advirtió el director del CCAES, Fernando Simón en su última comparecencia.