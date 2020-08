La alerta de Fernando Simón: “Que nadie se confunda, las cosas no van bien”

"No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar"

"Entiende que la gente quiera ir de fiesta" pero que hay maneras de pasarlo bien "sin poner en riesgo a nadie"

"En algunos puntos la epidemia de covid está fuera de control"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la situación de la pandemia en España y ha sido rotundo, “que nadie se confunda, las cosas no van bien”, el mismo día en el que desde Sanidad han anunciado 3.349 nuevos positivos en el día de hoy y con la mente de los padres en la vuelta al colegio.

"Estamos haciendo un número de PCR muy importante y esto implica que estamos detectando muchos casos. Que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más. No vale con decir 'como soy joven no pasa nada', cada joven produce casos en su familia", pero ha dejado claro que aunque el escenario es diferente del vivido en los meses de marzo, “las tasas de hospitalización están en torno al 4% y la letalidad está bajando, quedando alrededor del 0,4%”, pero esto “no va nada bien"

El epidemiólogo afirma tajante que "no podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar. Siento si he dado un poco la brasa con el discurso, pero creo que ha sido un momento adecuado para hacerlo, tenemos que tomarlo de nuevo muy en serio"

Pide ayuda a los influencers

Simón ha querido hacer un llamamiento a los influencers de las redes sociales para concienciar sobre el coronavirus porque "tienen una visibilidad muy grande" y dice que "entiende que la gente quiera ir de fiesta" pero que hay maneras de pasarlo bien "sin poner en riesgo a nadie"

"Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un 'influencer'", Simón ha aseverado que "todos aquellos" que tienen "alguna posibilidad de influir en la población", entre los que se incluye porque tiene "cierta visibilidad", deben "concienciar a la gente de lo que hay que hacer, y no de lo que no hay que hacer".

Asimismo, ha insistido en que "hay mucha gente en España, a lo mejor no con tanto peso o visibilidad como esos 'influencers', que sí que tienen una población que les sigue" y que, a su juicio, "pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente".

De esta forma, el doctor ha manifestado que los datos de contagios que se están dando en este momento "no son como los de antes", pero ha asegurado que no se puede permitir que "siga hacia arriba".

En este contexto, pide a los jóvenes que no piensen únicamente que sus contactos tienen 20 años y un posible contagio no va a ser grave, y tengan en cuenta las personas que pueden entrar en contacto con ellos. No obstante, Simón defiende que "no hay que criminalizar a nadie", pero pide "dar un paso más allá".

En su intervención inicial, Simón ha puesto como ejemplo el caso de los brotes entre trabajadores temporeros. "Sigue habiendo casos entre temporeros, seguirá habiendo casos, pero se ha conseguido controlar el impacto. Se ha conseguido reducir drásticamente el número de personas asociadas a estos brotes", ha subrayado, para después destacar el "esfuerzo muy importante" realizado entre trabajadores y empresarios.

Temor por la vuelta a las aulas

Ante la llega de septiembre y con ella la vuelta al cole, Simón ha sido contundente: "No podemos tener a nuestros niños sin estudiar, no podemos hipotecar la competitividad de nuestras promociones de niños" y ha señalado que hay que aprender a convivir de la manera más segura posible con el virus y que se tiene que hacer un esfuerzo por abrir los centros escolares.

Simón ha defendido el inicio del curso escolar porque ha dicho es "muy fácil" proponer la educación online para los que tienen recursos pero no para los que no los tienen.

Así, ha enfatizado que no es la misma situación la de un niño con su habitación propia y su conexión a internet, que otro que incluso tienen que compartir habitación con hermanos o padres, no tiene ordenador y tampoco wifi.

Por eso, ha defendido que hay que hacer un esfuerzo para que la educación presencial sea una realidad como mínimo para estos menores que no tienen recursos.

"No consiste en tener un grupo bien formado, sino una generación completa bien formada", ha afirmado Simón, que ha reiterado que no se puede permitir tener dos promociones de niños que no tengan una educación con la misma calidad que otras.

Para Simón, hay margen de actuación en todos los ámbitos: en los colegios para que apliquen las propuestas de cara a reducir riesgos y en las comunidades autónomas para que los apoyen y aporten recursos.

A nivel central, ha subrayado el epidemiólogo, también hay margen para que los ministerios de Sanidad y Educación refinen procedimientos, redacten guías y protocolos antes las situaciones que se puedan plantear.