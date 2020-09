Los gráficos que alertan de la imparable segunda ola en España, según FT

El Financial Times se ha fijado en España y en su segunda ola incontrolada. The Lancet coloca A España entre los 11 peores países en combatir la pandemia. Hasta el ministro de Sanidad de Alemania se muestra preocupado por nuestra situación. España se convirtió esta semana en el primer estado de la UE en registrar más de medio millón de casos desde el comienzo del brote. Durante los últimos 14 días, España ha registrado 260 infecciones por coronavirus por cada 100.000 habitantes, el doble del nivel en Francia. Solo una CCAA no supera el umbral del 5% establecido por la OMS para tener controlada la pandemia y Madrid, la capital que adoptará medidas restrictivas ante la incapacidad de contener la pandemia, la cuadruplica. En el último informe epidemiológico se observa el incremento también en los casos entre mayores, el más riesgo para la sanidad. Entre los jóvenes de 15 a 29 años el incremento ha sido de un 79%. Entre los de 70 a 79 años ha subido un 182%. Y entre los mayores de 80 años el incremento es de un 166%.