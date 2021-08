Por qué salen granos en la cabeza y cómo tratarlos

La dieta no es un factor tan importante como se cree. Y si lo es de algún modo, no es como pensamos. Y es que no son las grasas las que aumentan el riesgo de desarrollar granos en la cabeza (a pesar de que se diga mucho que si comes demasiado chocolate tendrás acné), sino los hidratos de carbono, es decir, el pan, la pasta, el arroz, las patatas…