El teletrabajo y el aislamiento hacen cuestionarnos nuestros hábitos

El 17% de los británicos se ducha con menos frecuencia que antes

El 28% de las personas ha usado menos desodorante en pandemia

La pandemia de coronavirus dura ya más de un año y durante ese tiempo nos hemos lavado las manos mucho más de lo que solíamos y probablemente hayamos lavado menos el resto del cuerpo. Una encuesta realizada en el Reino Unido concluía que el 17% de los británicos se duchaba con menos frecuencia que antes, mientras que casi un tercio no se cambiaba de ropa cada día y una cuarta parte se lavaba el cabello con menos frecuencia.

De hecho, las ventas de desodorante están en descenso: según las cifras de los analistas minoristas Mintel, el 28% de las personas ha estado usando menos. Y esto está aún más acentuado en las personas jóvenes: el 45% de la generación Z y el 40% de los millennials están evitando el desodorante. Una encuesta para GSK Consumer Health encontró que solo el 9% de las personas habían mejorado su rutina de salud bucal, a pesar de comer mucho más; el 5% dijo que había disminuido.

Trabajar desde casa, protegernos, no socializar o simplemente perder la voluntad de secarnos con secador parece haber provocado que muchos de nosotros nos cuestionáramos si nuestros hábitos de higiene personal y aseo pre-pandémicos eran realmente necesarios. Y, con las rutinas trastocadas, es perfectamente posible llegar al final del día sin haberlos cepillado los dientes. O posponer la ducha matutina hasta hacer algo de ejercicio a la hora del almuerzo y luego no molestarse en hacerlo tampoco.

Los estándares de higiene se han relajado

El diario 'The Guardian' ha consultado los nuevos hábitos de higiene entre sus lectores, con resultados reveladores. Los estándares de limpieza parecen hacerse relajado. Por ejemplo, antes de la pandemia Clifford se duchaba todos los días y usaba ropa limpia. “El confinamiento y las largas semanas trabajando desde casa revelaron que la necesidad de una higiene personal escrupulosa era bastante menos importante en la práctica de lo que habíamos considerado anteriormente”, reconoce.

Jack, quien al estar en un grupo de alto riesgo rara vez salía de casa, asegura no haberse lavado el pelo desde febrero de 2020, “y solo me ducho si necesito salir del edificio”. Encerrado por completo, con sus compras entregadas, eso significaba estar hasta un mes sin ducharse. “Me lavé las partes. Mi piel se siente mucho más saludable". No notó el olor corporal, y solo comenzó a sentirse sucio después de aproximadamente tres semanas y media.

Otro lector reconoce: “Empecé a cepillarme los dientes una vez al día la mayoría de los días, en lugar de dos. Definitivamente uso menos desodorante. Me baño menos de tres veces por semana. Presto atención a la higiene de mis manos, así como a mi higiene genital, pero el resto me di por vencido ". Otro, que trabaja desde su casa en Londres, ha pasado casi una semana sin ducharse. "Sin nadie alrededor excepto mi compañero de piso, a quien rara vez veo aparte de la cena, no veo el sentido de mantenerme limpio".

Ha habido un mayor enfoque en los geles desinfectantes y el lavado de manos, confirma Emilia Greenslade, analista de cuidado personal de Mintel. Sin embargo, dice, “algunas áreas se han vuelto menos prioritarias, como los desodorantes, el cuidado del cabello y la depilación, y los consumidores usan estos productos con menos frecuencia. El distanciamiento social ha significado que los consumidores no sientan la necesidad de mantenerse al día con las apariencias, por lo que abandonaron el desodorante o el afeitado de sus rutinas. El campo de las citas también se ha visto enormemente afectada, por lo que eso elimina las motivaciones de muchos".

Para algunas personas, las diferentes rutinas de trabajo desde casa han alterado el momento de sus hábitos de higiene, así como la frecuencia. Pete, un ingeniero de software que antes de la pandemia corría 10 km la mayoría de los días, descubrió que faltaba motivación durante el primer confinamiento. “Decidí que ya era suficiente”, dice. Cambió su rutina matutina: después de una breve ducha, se pondría su equipo para correr antes de comenzar a trabajar. Luego salía a correr durante la pausa del almuerzo, regresaba a casa para "una ducha adecuada, seguida de desodorante y loción para después del afeitado". Sus dientes también recibieron un cepillado extra.

Beneficios de un menor cuidado personal

Aparte de los posibles beneficios para la salud, el uso de menos agua y energía, así como menos productos, con su impacto en la fabricación y el uso de plástico, es claramente mucho mejor para el medio ambiente. Pero la cruda verdad es que, para algunos, una disminución en el cuidado personal es un signo de mala salud mental agravada por el estrés y la ansiedad de vivir una pandemia.

Jill, una funcionaria jubilada de Hertfordshire, que ha estado protegiendo, sostiene que este último confinamiento ha sido difícil. “Sufro un poco de ansiedad y depresión y el tema del cuidado personal ha saltado por la ventana. En parte, eso es un síntoma de la depresión, pero incluso mi esposo no se molesta en ducharse todos los días y normalmente es bastante escrupuloso. Esta vez hay un cambio definitivo. Debido a que no puedo molestarme en usar maquillaje todos los días como solía hacerlo, mi piel ha estado mejor. Descubrí que mi piel está realmente bien sin estar enyesada con maquillaje ".

Otras mujeres están descubriendo que los estándares más bajos brindan una mejor calidad de vida y cabello. Danielle Wardell, una funcionaria de Pencaitland, cerca de Edimburgo, pasó de lavarse y secarse el cabello todas las noches a una vez a la semana. "La cantidad de tiempo que pasas lavándolo, secándolo, alisándolo... Acabo de recuperar tanto tiempo". Ella dice que su cabello ha tardado casi un año en adaptarse a un lavado menos frecuente (usa un champú seco el día tres o cuatro), pero ahora está más saludable que nunca. “Es más resistente, no se vuelve tan grasoso tan rápido. Es más brillante ".

¿Más es necesariamente mejor?

Y es que, en realidad, solo muy recientemente nuestros estándares de limpieza personal empezaron a ser tan altos, señala James Hamblin, médico y autor de 'Clean : The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less'. Durante gran parte de la historia de la civilización humana, señala Hamblin, el lavado tenía un propósito ritualista en lugar de higiénico. Los primeros jabones, hechos de grasas animales y lejía, se usaban con moderación, solo cuando las personas o la ropa se habían ensuciado mucho y eran fuertes para la piel y las telas.

Incluso en años muy recientes, en Gran Bretaña y otros países desarrollados, nos hemos vuelto aún más limpios (un lujo importante cuando una de cada 10 personas en todo el mundo todavía no tiene acceso cercano al agua potable). Quienes tengan una cierta edad recordarán que es perfectamente normal bañarse una vez a la semana como máximo. “Ahora hay una gran industria que se basa en la idea de que el jabón es bueno y el lavado es bueno, y más es mejor”, dice Hamblin. "Pero, como con cualquier cosa, agua, vitaminas o sueño, puedes tomar demasiado. Y más no es necesariamente mejor. Hay un punto en el que se vuelve inútil y luego un punto en el que puedes tener efectos negativos ".

El lavado excesivo, especialmente con jabón, “agota los aceites que secreta naturalmente la piel”. Puede exacerbar afecciones como el acné, el eccema y la psoriasis. “Esto no es algo que ponga en peligro la vida, pero a veces se convierte en un gran problema para las personas, especialmente para las que padecen dermatitis atópica”, agrega.

También existe una comprensión cada vez mayor de que el lavado, especialmente con productos antibacterianos, a los que nos hemos aficionado cada vez más, puede alterar el microbioma de la piel, la población de bacterias que viven en nosotros, y esto puede tener consecuencias negativas. Las enfermedades inflamatorias y autoinmunes están relacionadas con una menor exposición a microbios beneficiosos.

Sin embargo, otros científicos difieren. Anjali Mahto, dermatóloga consultora y portavoz de la Asociación Británica de Dermatólogos, sugiere que es preferible lavarse todos los días, especialmente después de hacer ejercicio o si en general está bastante sudoroso. “Si vives en una ciudad, hay suciedad y contaminación, por lo que probablemente sea una buena idea que te asegures de que tu piel esté bien limpia todos los días. Para ciertas partes del cuerpo, como las axilas y la ingle, por ejemplo, y donde se unen los pliegues del cuerpo, creo que es importante que uses algo que te ayude a eliminar adecuadamente la suciedad, el sudor y la mugre de la superficie de la piel ", dice, explicando por qué el agua sola no siempre funciona: "No daña tu piel el hacerlo todos los días ".