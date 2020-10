15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos: un gesto sencillo que salva millones de vidas

Contra esto, agua y jabón, no se necesita más. Y aunque parece fácil no siempre no siempre lo hacemos bien: se recomiendan unos 45 segundos. Hay quien los mide cantando y quien conciencia a golpe de coreografía, como un grupo de policías en la India que se han vuelto virales, o unas enfermeras chinas que les hacen la competencia. Paso a paso, nos recuerdan que el gesto más simple puede salvar vidas.