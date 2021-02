Colas para hacerse una PCR con mascarillas que no protegen y tras coger el transporte público

A pesar de la gran cantidad de información con la que contamos sobre cómo prevenir los contagios del covid19, todavía hay demasiada gente que no tiene clara la diferencia entre la distinta protección que nos ofrecen las distintas mascarillas. Tanto es así que, hasta en las colas para acudir a realizarse una PCR podemos ver a mucha gente con mascarillas que no protegen.



Cuando vamos a acudir a los cribados para someternos a un diagnóstico para saber si estamos contagiados, o más aún si acudimos a realizarnos una PCR a un Hospital o Centro de Salud porque tenemos sospechas de haber contraído el coronavirus, debemos extremar las precauciones. Y la principal de ellas, además obligatoria por ley, es la mascarilla que debe cubrir nuestra nariz y boca. Y, ya deberíamos saberlo, no todas protegen igual.



Como hemos comprobado, es bastante habitual ver muchas mascarillas inapropiadas en las colas para realizarse una PCR. Muchas mascarillas de tela, a la moda o de dudosa eficacia. La mayoría de las veces ni siquiera sus usuarios conocen si están homologadas para filtrar el virus o cuál es el porcentaje de su eficacia. Así, cuando se acercan a realizarse el test, los enfermeros les proporcionan una mascarilla quirúrgica para colocarse sobre la mascarilla sospechosa. Y es que no saben qué tipo de protección ofrece cada una de esas mascarillas de tela y siempre es mejor prevenir.