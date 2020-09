De centros de salud a hospitales: la segunda ola aumenta la presión en la sanidad

"Me dan ganas de llorar". Es la impotencia de algunos de los profesionales al ver que la segunda ola ya está aquí. Se dejaron el alma, y hasta la vida, para sacarnos de la primera ola de la covid que ahora parece volver a sumergir a los hospitales. Los datos suben tímidamente, pero sin pausa y ya son 8.400 los pacientes ingresados en todo el país, pero de forma muy desigual. La situación varía según las comunidades y los hospitales que pasan de la calma a una ocupación que a veces llega al 60 por ciento de las camas solo por covid 19.

En el hospital de Getafe cuentan con 18 camas en principio, de esas 18 ahora mismo tienen 13 pacientes ingresados por coronavirus, les quedarían 5 para pacientes que no son coronavirus, que los hay obviamente.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), España tiene un número acumulado de fallecidos en los últimos 14 días de 1,4 por cada 100.000 habitantes. En Europa solo Rumanía (3,1) y Bulgaria (1,7) presentan peores cifras. Italia, otro de los países más castigados junto a España, apenas llega al 0,2. O sa que no son solo los infectados los que crecen. Para controlar la segunda ola, es vital el rastreo, para el que ya está ayudando la UME, pero no es suficiente. El virus lleva delantera. Y los centros de atención primaria están colapsados y desborados -en Madrid harán huelga el 28 de septiembre-.

La atención primaria lanza un SOS

Un reflejo de esto es lo que ocurre en el barrio madrileño de Carabanchel donde hay un centro médico, sin médicos. Los sanitarios del ambulatorio han tenido que trasladarse a otro centro y sólo atienden a los pacientes por teléfono. Y la gente llama y llama y nadie les atiende. Los pacientes se acumulan a las puertas del ambulatorio porque nadie les coge el teléfono. Y los profesionales ya no pueden más. "Es horrible", señalan. El problema no sólo está en este centro de Madrid, se repite en a lo largo de toda España. Vemos colas en los centros de Sevilla con gente en la calle esperando, en Valencia en Vigo...meses esperando una cita y nada.

Los sanitarios ruegan comprensión, que no se enfaden con quien no tiene la culpa, que atienden a una media de 70 y 80 personas al día. Eso no impide que algunos pacientes se pongan agresivo. El coronavirus intenta poner al límite de nuevo nuestro sistema de salud y poco a poco lo está logrando.