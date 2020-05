Illa no tiene claro que Madrid pueda pasar de fase porque esto no es una carrera:"Tiene un 11% de prevalencia"

"Pasar de una fase a otra no es una valoración de la gestión sanitaria, Madrid está haciendo un magnífico trabajo"

Illa no tiene claro que la Comunidad de Madrid vaya a pasar de fase a tenor de sus palabras en el Congreso. Los dirigentes madrileños siguen presionando y el ministro, en su comparecencia en el Congreso no parece muy convencido. Barcelona ya ha pedido una fase 0.5. "Madrid está haciendo un magnífico trabajo pero tiene un 11% de prevalencia y Melilla un 1%. Hay que adaptar la desescalada a estas realidades. Hasta que no haya vacuna tendremos que seguir en la nueva normalidad. Habrá que aprender a convivir con esta nueva normalidad.

Durante su comparecencia, Illa ha destacado, horas antes de que el ministerio resuelva sobre el cambio de fase de desescalada solicitado por varias comunidades, que este "no debe plantearse como una carrera o como un ranking. Esto no va de quién llega antes, sino de hacer las cosas bien para no dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos”, ha incidido Illa, que ha repetido hasta en dos ocasiones estas palabras. "Han sido meses muy duros, por eso no nos podemos permitir ningún retroceso", ha añadido.

El ministro ha precisado que "el progreso de una fase a otra no supone en ningún caso una valoración de la gestión sanitaria que han hecho las comunidades autónomas, cuyo trabajo no me cansaré de reconocer". El titular de Sanidad ha afirmado que, aunque se haya trabajado muy bien, hay circunstancias y criterios que desde el punto de vista sanitario se deben tener en cuenta para evolucionar en la desescalada, como son los datos epidemiológicos, la movilidad y la preparación de las capacidades sanitarias.

Además, Illa ha descartado que las medidas de alivio del confinamiento hayan tenido algún impacto negativo en la evolución de la epidemia. "Ya han pasado más de cinco semanas desde que concluyó el permiso retribuido recuperable, tampoco las medidas de alivio aplicadas a la fecha han tenido por ahora un impacto en la evolución de la epidemia", ha subrayado Illa, que, no obstante, ha afirmado que "el impacto del cambio de fase no se puede valorar aún”.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá esta tarde con los consejeros de este área de las comunidades autónomas de Canarias, Castilla La Mancha, Valencia, Madrid y Cataluña.

Estudia el uso obligatorio de mascarillas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este jueves que en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará mañana abordará con los consejeros la necesidad o no del uso obligatorio de las mascarillas. Así lo ha avanzado el ministro en la comisión de Sanidad, en la que explica cada semana la evolución de la pandemia y en la que ha reconocido que la semana pasada ya pidió opinión a los consejeros sobre si consideraban que en esta etapa de desescalada era necesario "ir un poco más allá" en el uso de la mascarilla.