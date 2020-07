Illa dice que hay imágenes que no le gustan nada y Simón llama a celebrar y divertirse de otra manera

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no es una persona que se irrite con facilitad pero hoy se le ha visto molesto. No le gustan nada las imágenes de descontrol que se han visto este fin de semana tanto en Cádiz como en algunas zonas de ocio nocturno en otros puntos de España. Y menos con el aumento de los brotes, más de cien. No le gustan tampoco a Simón que ha llamado a los jóvenes a divertirse pero hacerlo de forma distinta que antes. "No es necesario celebrar un título de personas reuniéndose con miles de personas. No es es cuestión de no hacer cosas divertidas, no estamos en la normalidad es la nueva normalidad y es diferente. Nos tenemos que divertir de otra manera. Se producen brotes por celebrar que no se celebra algo. Evitables. Lo podemos pasar bien sin riesgos", ha señalado Simón.