En los primeros compases de la pandemia del nuevo coronavirus , una de las esperanzas de las autoridades gubernamentales y la sociedad era que la transmisión del virus SARS-CoV-2 fuese estacional , al igual que ocurre con la gripe, lo que haría que su incidencia fuese menor en verano debido a la altas temperaturas. Sin embargo, los contagios no disminuyeron durante la estación estival en el hemisferio norte. Además, ha habido incidencias muy elevadas de la enfermedad en regiones tropicales. De hecho, en el caso de España la segunda ola comenzó en pleno verano. Entonces, ¿cuál es la influencia de la temperatura, la humedad y la radiación solar en la transmisión del SARS-CoV-2?

Responder a esta pregunta implica tener en cuenta que las condiciones ambientales influyen en la transmisión de la enfermedad, y de muchas otras, según tres aspectos diferentes que desgrana el profesor David Pino González en 'The Conversation' : factores sociológicos, factores microbiológicos y factores fisiológicos.

Factores sociológicos

Esto puede deberse a que la transmisión se produce, no solo mediante gotas balísticas que caen rápidamente al suelo, sino también a través de partículas líquidas más pequeñas llamadas aerosoles que exhalamos al respirar, hablar, toser o cantar y que pueden contener virus activos.

Factores microbiológicos

Sin embargo, otro estudio detectó el virus en el aire y sobre diversas superficies de las habitaciones de planta, pero no en las tres habitaciones de UCI analizadas. Es importante señalar que, para que se produzca infección, no basta con que el virus esté presente en el aire o sobre una superficie; también tiene que estar activo. Después de un tiempo, que depende de la superficie, el virus queda inactivo, es decir, no causa la enfermedad.