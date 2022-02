En el trabajo, publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', han desvelado que esta movilización se desactivaba por una combinación de tres proteínas tejidas en una capa protectora que rodea a las células cancerosas: una señal que suele atraer a las células T llamada CXCL12, un filamento llamado KRT19 y una proteína que fusiona las anteriores proteínas llamada TGM2.