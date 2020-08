"No hay excusas, ahora solo queda arrepentirse": Les Castizos pide disculpas por el evento en Torremolinos

La actuación musical del dúo de DJ Les Castizos y la publicación en redes sociales de un vídeo en el que se ve a uno de sus miembros escupir alcohol de una botella sobre los asistentes , que no tenían ni mascarillas ni estaban guardando la distancia social , está siendo investigada ya por la Policía Autonómica en coordinación con la Policía Local de la localidad malagueña, tras las conversaciones mantenidas entre la delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro , y el alcalde de Torremolinos, José Ortiz.

En las imágenes difundidas se puede ver a un numeroso grupo de personas que no lleva mascarillas ni guardan la distancia social tal y como han solicitado las autoridades sanitarias para contener la pandemia del SARS-CoV-2.

El dúo pide disculpas

Ante lo acontecido, Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, emitió un comunicado en el que señalaba que el dúo se sentía "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos". Después de aclarar que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas "no eran las actuales", eximió a Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes.