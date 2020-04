Alimentos con vitamina C que no pueden faltar en tu alimentación

Consumir vitamina C es básico para mantener un sistema inmunológico fuerte, así como para evitar anemias y otro tipo de enfermedades. No solo se trata de reducir los efectos de resfriados, gripes y demás enfermedades respiratorias, sino de garantizar un crecimiento y desarrollo normales, ya que el consumo de vitamina C interviene en la reparación de tejidos de todo el cuerpo. La vitamina C actúa también como un potente antioxidante, siendo de gran utilidad para evitar el cáncer, enfermedades cardiovasculares, artritis... ¿Cuáles son lo alimentos con más vitamina C?