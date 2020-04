Vitamina C, un antídoto natural para paliar los efectos de las enfermedades respiratorias cada día más vital

Es probablemente una de las sustancias más fáciles de reconocer cuando se trata de cuidar nuestra salud , especialmente cuando llega el frío y nos enfrentamos a posibles gripes y resfriados . Ahora, con la crisis sanitaria por coronavirus impregnándolo todo, volvemos a darle importancia a su consumo: la vitamina C , en todas sus formas y versiones, es un elemento muy importante que debe estar presente en nuestra dieta diaria. ¿Qué es y por qué es tan necesaria la vitamina C ?

¿Qué es la vitamina C?

¿Por qué es tan importante consumir vitamina C?

Nuestro cuerpo no produce la vitamina C: debe obtenerla de los alimentos. Además, al tratarse de una vitamina hidrosoluble, ésta tampoco se almacena, expulsándose la cantidad que nuestro cuerpo no absorbe a través de la orina, el sudor... Ello se traduce en que es muy importante consumirla diariamente, y también de forma repartida, para no ‘desperdiciarla’ consumiendo una cantidad muy elevada en una sola ingesta.