Luis Enjuanes, experto en coronavirus, aconseja imitar a EEUU y controlar en los aeropuertos a los pasajeros procedentes de China

Luis Enjuanes, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) reduce, en declaraciones a Informativos Telecinco, la alarma en cuanto a la posibilidad de que el coronavirus llegue a España, pero sí lanza un consejo: imitar lo que está haciendo ya EEUU y controlar los vuelos procedentes de China, especialmente de Shangai , para poder así tomar la temperatura a los pasajeros y hacerles una entrevista. No sería la primera que se hace. España, es cierto, no dispone de aeropuertos con vuelos de conexión directa con Wuhan que, por otro lado, "tampoco es un lugar turístico frecuente", pero las autoridades ya han comunicado que actuarán "en función de la evolución de los acontecimientos".

La OMS, por su parte, no recomienda en este momento ninguna medida sanitaria específica diferente para los viajeros ni aconseja la aplicación de cualquier restricción comercial o de viajes a China. El Ministerio, no obstante, ha elaborado un protocolo de actuación. Y no vendría mal tener presentes consejos de Enjuanes. En EEUU el caso de contagio se produjo antes de que se llevaran a cabo controles en cinco de sus aeropuertos.