Para Enjuanes, la "colaboración ciudadana" será fundamental para derrotar al virus. "Entiendo que una persona, una familia, si no trabaja no come, lo que lleva a muchos a hacer caso omiso de las instrucciones porque si no se muere por el virus lo hará por el hambre, pero todos debemos hacer un esfuerzo enorme para atender los consejos de los expertos sanitarios: tenemos que tomarnos esto muy en serio".