Madrid convoca a miles de profesores el mismo día para hacerse una PCR in extremis: "Menuda vergüenza"

Una de las maestras convocadas, a la que le llegó la notificación de la prueba en el día de ayer y fuera de su horario laboral, ha mostrado su indignación a Informativos Telecinco: "Ayer me dijeron que tenía que venir hoy a Francos Rodríguez a hacerme una PCR y yo comienzo las clases con niños de cuatro años mañana. Cuando he llegado no me podía creer que hubiera tanta cola, estamos aquí convocados la mayoría de los maestros de la DAT capital en la misma mañana y me da hasta miedo", ha dicho, con el único consuelo de que todos los compañeros que la rodeaban llevaban puesta la mascarilla con rigurosidad.