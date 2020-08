Se duplican los nuevos contagios en Madrid con 657 el último día y los fallecidos diarios se mantienen en 4

Mientras, el Ministerio de Sanidad no contabiliza nuevos contagios en Madrid el día previo al señalar que la región no ha podido actualizar su datos por problemas técnicos y mantiene en siete los fallecidos con coronavirus durante la última semana para un total acumulado de 8.464 decesos. La contabilidad del departamento que dirige Salvador Illa expone que la cifra global de infectados en la región durante la pandemia es de 83.606 casos, la misma que este martes al no actualizarse los datos de la región.