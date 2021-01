Margarita del Val habla ya de cuarta ola: "Estamos en el peor momento de contagios"

No llegan buenas noticias sobre el coronavirus. El optimismo de Fernando Simón choca con las ideas de los expertos que consideran que fue un error grave relajar las medidas de contención social para salvar la Navidad. No solo eso, hay expertos que claman ya desde Murcia por un confinamiento duro de nuevo, algo que no quieren escuchar los dirigentes políticos. De hecho, Simón, consideró ayer al respecto que la primera ola fue peor que la actual y descartó el confinamiento domiciliario.

Margarita del Val: "Las personas que hayan pasado el covid deben vacunarse"

"Las vacunas no protegen de la infección sino de sufrir por ella"

La investigadora ha precisado que las vacunas "protegen del sufrimiento a las personas infectadas, pero no sabemos si también las protege de que se infecten; esto puede sonar raro porque mucha gente cree que se vacuna para no infectarse; eso es una falsa creencia o una simplificación; te vacunas para no sufrir". En ese sentido ha apuntado que la mitad de las vacunas que se ponen a los bebés no les protegen de la infección, pero sí "del sufrimiento, los síntomas y la muerte".