Fernando Simón descarta un confinamiento domiciliario: "En la primera ola íbamos peor"

Fernando Simón ha reaparecido en rueda de prensa para confirmar el incremento de casos desde noviembre. Y lo ha hecho para descartar un confinamiento domiciliario. Simón considera que estamos en una situación muy por debajo de la primera ola, y similar a la segunda. "No estamos en una situación similar a la de la primera ola, creo que podemos conseguir controlar esta tercera ola sin necesidad de un confinamiento domiciliario estricto como ocurrió en marzo. Si nos fijamos en los datos, la segunda ola fue más importante que la primera. Estamos en datos cercanos a esta segunda ola, cuando no hubo confinamiento domiciliario. Durante la primera ola fue muy superior, pero no se notificaban tantos casos".

"Nos quedan tres semanas duras, pero yo suelo ser optimista"

Simón cree que nos quedan semanas duras, tendremos tres semanas en las que las UCI y hospitales van a sufrir una mayor saturación y va a haber más muertos". Simón ha reconocido que es más optimista de lo que debiera en muchos casos, al analizar esta tercera ola. "Tenemos que tratar de descender rápido, y si no somos conscientes podemos alargar las malas semanas dos más".

El director del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha dicho que la evolución de la pandemia se encuentra en fase "claramente ascendente y es una consecuencia del comportamiento de los últimos días". "Hemos pasado unas vacaciones mejor de lo que deberíamos haber hecho y ahora estamos observando las consecuencias", ha subrayado el experto.

"Desde mediados de diciembre tenemos un incremento de casos claro. A medida que los contagios aumentan, las infecciones crecen en todos los ámbitos de la población. También en las residencias. Las fiestas y las ganas de que los mayores estén con nosotros también pueden haber influido, pero no tenemos un motivo claro".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que las salidas de mayores por las fiestas de Navidad "pueden haber influido" en el incremento de contagios por Covid-19 en residencias registrado en el último periodo, aunque ha precisado que no pueden asegurarlo con certeza. "Es cierto que ha habido un incremento en las residencias en el último periodo, es obvio que el periodo festivo y las ganas de tener a los mayores con nosotros puede haber influido pero no tenemos la certeza", ha precisado Simón este lunes 11 de enero en rueda de prensa.

Según ha indicado, los mayores "no están encerrados" y aunque se han tratado de "minimizar al máximo" los riesgos, ha dicho que no pueden negar "alguna transmisión por esta razón", aunque el virus también se ha podido introducir, según ha dicho, a través de trabajadores o de las visitas

La incidencia acumulada llega a los 435

Los datos son preocupantes y más aún la incidencia por cada 100.000 habitantes que llega a los 435, aumentando en 85 puntos. No solo eso, las cifras reflejan 61.422 contagios y 401 muertos.

Simón notifica 70 casos de coronavirus por la cepa británica, pero no la ve responsable de más contagios

No solo eso. De los casos de la nueva cepa británica, mucho más contagiosa, ya tenemos en nuestro país 70 casos. "La evolución de la pandemia no va a variar por la cepa británica sino por nuestro comportamiento. Desde septiembre existe la posibilidad de que esa cepa se haya extendido, ha dejado claro Simón. "Los lugares donde hay más británicos que van y vienen, como Andalucía, o la parte del Levante, junto con Barcelona y Madrid, son los sitios con más porcentaje de contagiados por esta variante del virus. España secuencia entre el 0,5 y el 1% de cepas, por lo que tiene bastante capacidad de notificar contagios por nuevas variantes del virus".

La ocupación de las UCI es ya de 26%

Simón confirma que los datos no son buenos. La ocupación de UCI está en un 26% y las camas de hospitalización normales están en un 13%. "Tenemos que tener mucho cuidado, ser conscientes de que si nos hemos relajado más de la cuenta durante las navidades habrá que hacer un esfuerzo ahora. No tenemos una situación halagüeña. No podemos pensar que esto es un problema asociado al cambio en la cepa".

En la última semana han fallecido 576 personas

En el informe de este lunes se han añadido 401 nuevos fallecimientos, en comparación con 199 el viernes. Hasta 52.275 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 576 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

Aumenta la vacunación hasta el 51% de las vacuna entregadas

"Los datos de vacunación a fecha de hoy: se han aplicado 381.565 dosis de vacuna, un 51% de las dosis recibidas. Es cierto que no se ha dejado de vacunar todos los días, pero los festivos no se ha seguido el mismo ritmo". ¿Afecta Filemona a la vacunación? "El temporal puede afectar a la vacunación, aunque yo espero que sea poco y en lugares puntuales. También afecta a las pruebas PCR que el protocolo exige a los viajeros: se va a extender su validez 24 horas más y aquellos que no hayan podido presentar la prueba por el temporal, se la podrán hacer a su llegada a España. Una vez que todo esto pase, habrá que volver al protocolo habitual establecido por Sanidad exterior".

