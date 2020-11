Margarita del Val, pesimista: "Las vacunas no me convencen, solo valen para casos leves o moderados"

Margarita del Val, experta viróloga del CSIC ha sido muy crítica con las excesivas expectativas de las vacunas Moderna y Pfizer en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. Considera que solo sirven para "casos leves y moderados". Cree que uno de los errores es que no se ha probado en grupos de alto riesgo tras sufrir las infecciones de forma natural . Ahora mismo considera que lo que se debe conocer es la efectividad y eso llevará más tiempo. No quiere ser pesimista, pero alerta de que aún nos queda un largo camino por delante y no hay que confiarse.

Margarita considera clave que las vacunas sean voluntarias. "El que no se vacuna es el que va a sufrir, hasta ahora si no se vacunaba no lo iba a sufrir porque gran parte de la comunidad ya estaba vacunada. Ahora no y el que no se vacune lo va a sufrir".