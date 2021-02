Margarita Del Val deja claro que la inmunidad de rebaño no será posible si los inmunizados contagian

¿Inmunidad de rebaño? No solo el ritmo de vacunación lo hace más que complicado sino también el hecho de que los vacunados sigan contagiando, algo que por el momento parece evidente. Ya la OMS ha dejado claro que en el 2021 no habrá inmunidad de rebaño. La viróloga Margarita del Val ha considerado respecto a la transmisión, Del Val ha recordado que el que se vacuna es el que está protegido y ha asegurado que la inmunidad colectiva sólo se alcanzará cuando se convierta al inmunizado en persona que no contagia. "Mientras esto no esté claro, la inmunidad colectiva o de rebaño no se podrá calcular", ha añadido.