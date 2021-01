La OMS rotunda: "No se alcanzará la inmunidad de rebaño en 2021"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño. Así de rotundo. Lo hizo su experta, Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS. "No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021", dijo para avisar a los que creen que lo peor ha pasado. No solo eso, la experta ha insistido en la necesidad de mantener las medidas de higiene y de distanciamiento y el uso de mascarilla para atajar la epidemia de coronavirus.