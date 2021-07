Marta Flich han compartido la diferencia entre los dos contagios

Los expertos creen que solo hay un 1 % de posibilidad de reinfección

Las nuevas variantes de la covid19 suponen un riesgo para reinfecciones

Marta Flich, la presentadora del programa de Cuatro 'Todo es Mentira' (TEM), ha vuelto a dar positivo en coronavirus tras realizarse una prueba antes de comenzar el programa siguiendo los estrictos protocolos contra la enfermedad aplicados por Mediaset. Es la segunda vez que Flich se contagia, la primera ocasión fue en marzo de 2020 y la presentadora ha querido dar testimonio de las diferencias entre una infección y la otra gracias a la vacunación.

En TEM las reinfecciones están a la orden del día. Risto Mejide, presentador del programa también comunicaba a través de las redes sociales que volvía a estar contagiado por covid19 a pesar de haberse vacunado con la pauta completa.

Los antivacunas han aprovechado los casos de Flich y de Mejide para negar de nuevo la existencia de la enfermedad y la utilidad de las vacunas desarrolladas para detener la pandemia.

Sin embargo, en sus redes sociales, Marta Flich ha aprovechado para arremeter contra estos grupos al describir la diferencia entre un contagio y otro.

Cuenta la presentadora de TEM que su primer contagio "me produjo un déficit de hierro gravísimo, falta de olfato que no he recuperado del todo, de gusto, conjuntivitis, faringitis, agotamiento hasta el desmayo, hipoglucemia reactiva, hipotiroidismo, visión borrosa, cansancio insoportable. Y hay secuelas que, un año y cuatro meses después, todavía las tengo y me las estoy tratando".

Unos síntomas bien diferentes en su segundo contacto con la pandemia, "en esta segunda ocasión, en la que ya estaba vacunada y ya tenía anticuerpos, el número de síntomas y problemas que he tenido ha sido cero. No he tenido ningún problema. He sabido que estaba contagiada porque en Mediaset, la casa en la que trabajo, hay unos protocolos rigurosos. Gracias a eso sé que estoy contagiada pero estoy absolutamente normal".

Probabilidades de reinfección

Pero qué probabilidades hay para que nos reinfectemos con la covid19. Los expertos creen que menos de un 1 por ciento según un informe del comité científico del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), citado por la web iSanidad

En su documento Persistencia y viabilidad del SARS-CoV-2 en la primoinfección. Reinfecciones. los expertos advierte de la falta de datos estadísticos debido a que se trata de un periodo muy corto para extraer conclusiones, pero que a pesar de ello, una vez superados los tres meses a partir de la primera infección, un 1 por ciento de la población puede volver a contagiarse con el virus, un plazo que se extiende a los cinco primeros meses que son considerados como los de máxima protección por los anticuerpos generados por nuestro organismo.

En coincidencia con lo apuntado por Marta Flich, los casos de reinfección se caracterizan por ser procesos asintomáticos o muy benignos.

No obstante, el informe no niega la posibilidad de que en algunos casos que no cuantifica se dé una segunda infección que curse de forma más grave o incluso mortal.

Los expertos apunta a un problema de sobra conocido por la comunidad científica y es el papel de las nuevas variantes en las reinfecciones, algo que podría modificar lo conocido hasta ahora.

Los pulmones sufren menos

Recientemente, Faheem Younus, jefe del departamento de enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, ha publicado una doble imagen de pulmones de con síntomas de covid antes y después de la vacuna.

Ambos órganos presentan zonas afectadas por las señales típicas de la neumonía bilateral que suele afectar a los contagiados con peor diagnóstico, pero mientras que estas evidencias son mínimas en los pulmones del paciente vacunado, en el que aún no lo está, las marcas del deterioro pulmonar son amplias, graves e intensas, anticipando una complicada recuperación.