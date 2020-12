Las mascarillas de rejilla quitamultas causan furor, pero hay serias dudas de su protección contra el coronavirus

Los expertos han dado la voz de alarma con la mascarilla de rejilla. Lo ha hecho especialmente el químico, escritor y divulgador científico Luis Jiménez, más conocido como Centinel, que no cesa de advertir en sus redes y en su blog de las mascarillas que sí debemos usar y las que no. Entre las que no, las mascarillas de rejilla. Que, por cierto, se han vuelto cada vez más populares. Los fabricantes señalan que las mascarillas cuentan con la homologación UNE 0065 , validada por el laboratorio ITEL, aunque reconocen que no es una mascarilla para entrar en la UCI pero sí para el uso diario.

No es de la misma opinión el Colegio Oficial de Farmaceúticos (aunque la mascarilla se venda en farmacias aunque estas dicen que no la recomiendan para uso habitual ni para ir a centros comerciales o de salud) ya que ha señalado que este laboratorio, ITEL, ha sido expedientado por el Ministerio de Industria y recomiendan no comercializar mascarillas certificadas por ellos. "Si los filtros son para mascarillas higiénicas, no podrán inducir a error por ejemplo, declarando propiedades típicas de otras categorías de productos, como “FFP2” o “equivalente a”, pues esto es una clase de protección propia de EPI e induciría a engaño respecto a la verdadera naturaleza del producto. Los filtros que declaren resultados en su etiquetado deberá poder demostrarse y además deberían especificar si esos resultados se han obtenido individualmente o con las mascarillas para las que se recomienda su uso. Para ello pueden solicitarse los certificados que demuestren dichos resultados. Es recomendable prestar atención especial a certificados que tienen gran número de incoherencias y no se consideran válidos, como los del laboratorio ITEL, que actualmente se encuentra expedientado por el Ministerio de Industria y que está generando grandes problemas en el mercado. Por tanto, se recomienda no comercializar mascarillas ni filtros certificados por este laboratorio", destaca el colegio en una circular de septiembre de 2020.