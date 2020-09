Las mentiras sobre los alimentos que hay que desterrar

Si bien las personas tienen una mayor conciencia sobre la importancia de alimentarse adecuadamente y decirle adiós a las soluciones mágicas, la realidad es que hay mucha información circulando y es muy fácil dejarse llevar por alguna tendencia, mitos sobre nutrición o no saber elegir una fuente de información útil.

Las falacias, leyenda o dietas 'milagro' constituyen uno de los mayores problemas de la nutrición en las sociedades industrializadas ya que una información que no llegue a la población por los cauces adecuados puede dar lugar a un grave problema de salud.

Tras hacer varios macroestudios de salud pública con seguimiento a decenas de miles de sujetos durantes las últimas décadas y coordinar la red de investigadores que condujo el mayor ensayo nunca hecho sobre nutrición en Europa (Predimed), el Dr. Miguel Ángel Martínez-González comparte sus conocimientos con el gran público a través de su nuevo libro "¿Qué comes?" , una obra realizada junto con la periodista experta en nutrición y salud, Marisol Guisasola.

Las 10 mentiras más comunes sobre los alimentos

La pseudociencia prefiere los bulos y mentiras a los datos empíricos , por eso el doctor recomienda que cuando leamos la palabra "milagroso" en cualquier consejo de salud, no nos lo creamos : "Cuando hablamos de ciencia, no existen los milagros . Se han producido millones de fallecimientos por la intrusión perversa de los fines comerciales. Es un problema de salud pública de enorme magnitud", explica el también epidemiólogo.

Estas dudas intencionalmente generadas y la creación de confusión y oscuridad están facilitando que se mantengan mitos y leyendas sin fundamento alguno: " Los propagan personas sin preparación o gente influida por intereses comerciales. Para evitar este engaño debemos ser conscientes de que este tipo de mensajes no suelen tener en cuenta la sustitución, es decir, que alimento puede reemplazar a otro".

1. No hay dieta sana sin lácteos: hay que consumir 3 vasos de leche al día. "Esto es exagerado y tiene más motivación comercial que sanitaria. Otras fuentes de calcio no lácteos son los higos secos, el brócoli, las almendras o el salmón, por ejemplo. Es un reduccionismo decir que solo los lácteos sirven para mantener fuertes nuestros huesos, por lo que no deberíamos considerarlos como la gran panacea para lograr huesos sanos", aclara el doctor.