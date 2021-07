Mercadona comienza a vender test de antígenos en sus supermercados de Portugal

Mercadona no se plantea la venta de estos test en España por el momento, donde la ley sólo permite de momento su venta en farmacias. Al contrario que aquí, la legislación portuguesa ha dado luz verde a la venta de estos autotest en los supermercados . La compañía de Juan Roig vende desde hoy estos test en los 23 supermercados con los que cuenta en el país vecino.

Los autotest de diagnóstico rápido de antígenos cuentan con un hisopo que se introduce en la fosa nasal y con el que hay que intentar extraer la mayor cantidad de muestra con varios movimientos. Una vez sacada la muestra se debe introducir en el bote que viene en la caja y mezclarlo con el reactivo que lo acompaña. Una vez mezclado, se añade otra gota sobre el test y se espera el resultado. La barrita T indicará test positivo, mientras que la barrita C indicará negativo. Si no aparecen barritas, eso significa que no ha sido válido el autotest.