Los test de antígenos pueden adquirirse en farmacias sin necesidad de receta médica por unos precios que oscilan entre los 7 y los 9 euros . Podemos realizar el autotest en nuestra propia casa y saber el resultado en pocos minutos . Los test cuentan con un hisopo que se introduce en la fosa nasal y con el que se intenta extraer la mayor cantidad de muestra con varios movimientos. Una vez sacada la muestra se debe introducir en el bote que viene en la caja y mezclarlo con el reactivo que lo acompaña. Una vez mezclado, se añade otra gota sobre el test y se espera el resultado. La barrita T indicará test positivo, mientras que la barrita C indicará negativo. Si no aparecen barritas, eso significa que no ha sido válido el autotest.

Los test de antígenos pueden llegar a alcanzar un 90% de fiabilidad si la prueba se ha realizado correctamente . El problema que plantean estos autotest que se venden en las farmacias es que no se realizan por un profesional sanitario sino que nos los realizamos nosotros mismos. Por eso, su fiabilidad oficial es mucho más baja y, en ningún caso, se considera un resultado oficial . Por eso, su resultado no sirve como indicativo para demostrar una prueba negativa en covid19 para coger un avión, por ejemplo.

Un aspecto muy importante que debes saber es que el autotest no puede realizarse en las farmacias, ya que los farmacéuticos no tienen autorización para realizarlos. Ellos pueden explicarte en detalle como realizar la prueba y ofrecerte consejos pero el test lo tienes que hacer tú mismo en tu domicilio.



También es importante recalcar que este test está indicado a las personas que ya cuentan con una sintomatología compatible con el virus, que les hace pensar que podrían haber contraído la enfermedad. Es decir, si presentas fiebre, dolor de cabeza o has perdido el olor o el olfato, es el momento indicado para adquirir una de estas pruebas y realizarte el test. Hacerlo sólo por tener sospechas de un contagio, sin presentar síntomas, puede hacer que muestre un resultado erróneo, un falso negativo. Puedes estar infectado pero, al no haber desarrollado todavía síntomas, no tener suficiente carga viral para que la prueba indique un positivo.