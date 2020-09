El microbiólogo Pere-Joan Cardona rotundo: "No sé qué hacen retrasándolo, Madrid debe confinarse totalmente"

El microbiólogo del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, Pere-Joan Cardona, ha afirmado hoy que "en Madrid, los confinamientos por barrios no funcionan, se necesita un confinamiento global". En declaraciones a la emisora RAC-1, Cardona, que ha pronosticado que los españoles tendrán que llevar mascarilla hasta el año 2022, ha indicado que en Madrid necesitan "medidas más drásticas" y ha opinado que en la capital de España "no se entiende qué hacen".