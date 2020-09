Madrid restringe la movilidad a ocho nuevas zonas de salud: ya son 1.025.000 los madrileños afectados

Oídos sordos a la recomendación del Gobierno de cerrar la ciudad

Respecto a este tema, Zapatero ha defendido las medidas tomadas : "La semana pasada Madrid tomó una serie de medidas, han pasado cuatro días y no ha ocurrido nada, por tanto, tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta". Pero no ha descartado nuevas restricciones en un futuro: "Hemos expuesto claramente nuestros criterios de gestión y la obligación nuestra es seguir en esta línea, y en función de cómo vaya la situación Madrid tendrá que tomar las medidas que hagan falta".

Qué está permitido en las zonas restringidas

Además, los más de 1.025.000 madrileños afectados podrán seguir saliendo de las zonas confinadas para ir a trabajar. Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado: el 88,5% de las personas trabajadoras 'confinadas' se desplazan a trabajar a diario hasta zonas de la región 'no confinadas'. Los expertos siguen insistiendo en que este tipo de confinamiento por zonas tiene tantas grietas que es complicada su efectividad.

También están permitidos los desplazamientos a entidades de seguros para realizar trámites, a entidades bancarias, o para actuaciones requeridas ante órganos públicos, judiciales o notariales. Al igual que está permitido renovar el permiso de conducir u otros documentos si no es posible su aplazamiento. Por último , las salidas por una causa de fuerza mayor o cualquiera de naturaleza similar debidamente acreditada.

Respecto al ocio, se mantiene el cierre de todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público a las 22 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios y otros considerados esenciales. Además, no podrán superar el 50% del aforo permitido.

La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, "podrán impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad del cincuenta por ciento respecto al máximo permitido".