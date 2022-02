Una mujer se convierte en la tercera persona curada del VIH gracias a un nuevo tratamiento

Concretamente, esta mujer recibió el tratamiento para combatir la leucemia que sufría, y en ese intento se dieron cuenta de que lo que había hecho era eliminar el VIH de su organismo, tal como ha avanzado The New York Times .

Tres años después de este tratamiento, en la paciente ya no se observaba signo alguno del VIH ni anticuerpos contra el virus, lo que puso a los científicos en la pista sobre el impacto y la importancia de este tratamiento.

En el caso de los otros dos pacientes que eliminaron el VIH, recibieron un trasplante de médula ósea de donantes adultos totalmente compatibles con sus perfiles inmunológicos. En el de esta mujer, lo hizo con la sangre del cordón umbilical y a través de un donante que, si bien también tenía la mutación que confiere resistencia ante la infección por VIH, el gen CR5, tenía una compatibilidad menor con el donante. Y con todo, ellos sufrieron significativas complicaciones tras el trasplante, pero ella, –una “paciente de raza mixta” de la que no se precisa la edad, según refiere The New York Times–, pudo salir del hospital tan solo 17 días después de la intervención.