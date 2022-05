Neuroma de Morton, la consecuencia de llevar zapatos de tacón

No es ninguna novedad que utilizar zapatos de tacón alto o zapatos de punta no es lo mejor para nuestra salud en general. Nuestra columna y articulaciones pueden verse afectadas, así como lógicamente, nuestros pies, que se verán forzados a mantenerse en posturas poco naturales. Aunque es probable que no pase nada si solo utilizas tacón en momentos puntuales, si se convierten en parte de tu rutina es posible que aparezcan a largo plazo dolencias como el llamado Neurona de Morton. ¿Qué es el Neuroma de Morton y qué relación tiene con el uso de zapatos de tacón?