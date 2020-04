El Gobierno permite la salida de niños menores de 14 años siempre en compañía de un adulto

La Ministra de Hacienda ha querido dejar claro que no se están relajando las medidas, pero que tras cinco semanas de confinamiento, la probabilidad de que los niños estén contagiados es "realmente baja ". Aun así, el Gobierno apela "a la responsabilidad individual de los padres y madres para que estas salidas garanticen su propia seguridad y la de los demás".

Aunque no puedan salir a pasear, desde el Ejecutivo aseguran que no se vigilará el tiempo que se emplean en estas actividades como ir a comprar el pan "no hay límite temporal contemplado en este decreto", pero vuelven a apelar a la responsabilidad de los adultos.